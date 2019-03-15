Нужно доработать детали в готовом дизайне интернет-магазина Magento

Есть не работающий интернет-магазин на движке опен кард,товары все удалены Есть поставщик телефонов,айфонов в основном,велосипедов и электротехники(гироскутеры,электросамокаты,квадрокомтеры,электомашинки и др),у них есть прайсы с ценами У одного сайта есть выгрузка по электротоварам у других только прайсы Что нужно сделать: Начать ...