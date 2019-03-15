Разработка Интернет Магазина под ключ

Здравствуйте, господа исполнители.

Ищу разработчика (программиста) на проект - Интернет Магазин.

Дизайн и верстка не требуется. Хотим купить готовое решение - шаблон.

Есть ТЗ. Есть базовый функционал. есть дополнительный (опциональный).

https://docs.google.com/document/d/14WtbuPgU9Zf9UcneujhkDae72zgoNv-laqQM4v7qqD0/edit?usp=sharing

! Внимание. В качестве ответа - отклика хочу получить смету (стоимость и срок выполнения).

Чем более детализировано, тем лучше. У меня к вам будет меньше вопросов. В первую очередь интересует сумма основного базового функционала.

1) Бюджет не слишком большой, по этому покупку лицензии 1С битрикс не рассматриваем.

Ориентируемся на бесплатные CMS.

2) В основной функционал входит наполнение товаров (импорт товаров из 1С на сайт) и интеграция с 1С бухгалтерией (обновление цен и остатков на регулярной основе).

3) В основной функционал не входит:

3.а)Экваеринг (онлайн оплата)

и

3.б) двусторонняя связь с 1С бух. (после оформления заказа на сайте в 1С отправлять запрос на резервирование товара, изменение остатков в базе).

Оцените отдельно дополнительный функционал.