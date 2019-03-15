Доработка сайта интернет-магазина на вордпрес

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Требуется настроить полноценный сайт интернет-магазина на WP и наполнить товаром (порядка 200-300 позиций) или без наполнения, но с инструкцией добавления товара. Сайт на шаблоне handy.themes.zone.
Сейчас страницы сайта полностью наполнены товаром, но не как интернет-магазина, а как обычные страницы, без возможности добавлять товар в корзину и совершать покупки пользователям.
Прошу сообщить сразу срок и ориентировочную стоимость работы за проект.
Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Всем заранее спасибо!
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