Доработка сайта интернет-магазина на вордпрес

Требуется настроить полноценный сайт интернет-магазина на WP и наполнить товаром (порядка 200-300 позиций) или без наполнения, но с инструкцией добавления товара. Сайт на шаблоне handy.themes.zone.

Сейчас страницы сайта полностью наполнены товаром, но не как интернет-магазина, а как обычные страницы, без возможности добавлять товар в корзину и совершать покупки пользователям.

Прошу сообщить сразу срок и ориентировочную стоимость работы за проект.

Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Всем заранее спасибо!