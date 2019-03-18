Загрузка заказов с сайта (OpenCart-1С 7.7)

Здравствуйте. Подкорректирую задачу.

У нас сайт на OpenCart. Заказы выгружаются в 1С 7 .7 по кнопке

Сервис/Дополнительные возможности/Обмен данных ссайтом/Загрузить заказы с сайта в базу 1с

Раньше всё работало. Сейчас стало вылетать окно "Ошибка соединения с БД"

Синхронизация с сайтом односторонняя, товарные остатки не учитываются. Что в заказе на сайте, то и приходит в 1С в неподтвержденную заявку.

С базой работает в основном администратор. Когда уходит в отпуск, перекидывает мне на время.

Но моём компьютере выгрузка с сайта изначально не работала.

Задача. От минимума к максимуму:

1. Поправить ошибку.

2. Сделать так, чтобы выгрузка осуществлялась и на моём компьютере.

3. Сделать импорт заново.

P.S. Ребята, кто в web разбирается, смотрели, все говорят,что с базой sql всё нормально, отклик есть. Проблема на нашей стороне. Но к сожалению опыта работы с 1С нет.

Я скину выгруженную базу 1С, отдельно модуль импорта (файл .ert), доступ на сервер. Зайти на компьютер к администратору, у которого всё работало, можно будет только в понедельник.