Загрузка заказов с сайта (OpenCart-1С 7.7)

$40
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Здравствуйте. Подкорректирую задачу.

У нас сайт на OpenCart. Заказы выгружаются в 1С 7 .7 по кнопке

Сервис/Дополнительные возможности/Обмен данных ссайтом/Загрузить заказы с сайта в базу 1с

Раньше всё работало. Сейчас стало вылетать окно "Ошибка соединения с БД"

Синхронизация с сайтом односторонняя, товарные остатки не учитываются. Что в заказе на сайте, то и приходит в 1С в неподтвержденную заявку.

С базой работает в основном администратор. Когда уходит в отпуск, перекидывает мне на время.

Но моём компьютере выгрузка с сайта изначально не работала.

Задача. От минимума к максимуму:

1.      Поправить ошибку.

2.      Сделать так, чтобы выгрузка осуществлялась и на моём компьютере.

3.      Сделать импорт заново.

P.S. Ребята, кто в web разбирается, смотрели, все говорят,что с базой sql всё нормально, отклик есть. Проблема на нашей стороне. Но к сожалению опыта работы с 1С нет.

Я скину выгруженную базу 1С, отдельно модуль импорта (файл .ert), доступ на сервер. Зайти на компьютер к администратору, у которого всё работало, можно будет только в понедельник.

OpenCart
5 лет назад
Denis_Merkulov
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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