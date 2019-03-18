Необходимо настроить способы доставки товаров. Есть три способа: самовывоз - доставка равна 0р, до транспортной компании - 250р, по адресу - стоимость рассчитывается. Последний способ уже настроен, нужно добавить первые два. Все это на странице ...
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Создать интернет магазин
Тематика вязаный трикотаж
Простой в управлении, простая админка
Наполнении требуется.
Копирайтинг текста требуется.( текст на главной странице)
Создание Логотипа Сайта требуется ( Логотип Главной страницы)
Бюджет не более 50.000р
Остальное готов обсудить.
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