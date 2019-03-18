В интернет магазине на OpenCart (Ocstore) поправить и доработать шабло

Здравствуйте. Сколько будет стоить:

В интернет магазине на OpenCart (Ocstore) поправить и доработать шаблон:

В интернет магазине bookik.ru:

1. Каталог товаров сделать не выплывающим, а статическим на всех страницах. Соответственно товары должны начинаться не с левой стороны сайта, а от меню. Рекомендуемые товары(на главной странице) должны начинаться под слайдером и идти вниз, так же они должны не листаться слева направо а показываться все, как в каталоге.

2. В категориях товары выровнять строки, местами в строке не хватает по 2-3 штуки, и товары в каталоге пляшут.

3. На главной странице, внизу. Убрать “Популярные бренды”

4. Меню сайта сделать обтекаемым, то есть ничего не должно быть квадратным, все углы овальные.

5. На некоторых устройствах картинки товаров очень плохо видно, состоят из огромных пикселей, это тоже нужно поправить, в эксплорере вообще на пол экрана огромный логотип, а сам сайт за ним.

6. В товарах – добавить рамки и прочее, что бы они смотрелись нормально, так же общее меню там должно быть тоже статическим, а не выплывающим. Нужно убрать вкладку характеристики.

7. Поиграйте с цветами сайта, логотип не принципиален, если есть желание предложите свой, понравится-оплатим.

8. Нами был куплен модуль IMGeneratorSeo (OC 3), его необходимо настроить как положено, что бы у каждого товара появились мета-данные и остальное(так же установлен модуль подключенный к api поставщика и при обновлении товаров он автоматом удаляет метаданные, нужно настроить что бы не удалял).

9. Поисковик – нами был куплен модуль для поиска “Умный поиск” ищет черти что – его нужно настроить.

10. Когда добавляется товар в корзину выплывает страшное меню, его тоже нужно сделать красивым, обтекаемым.

11. Меню оформления заказа тоже нужно сделать красочным, а не топорным. Добавить модуль бесплатной доставки от определенной стоимости заказа, или если он установлен наладить его. Например – при заказе от 1500 руб доставка бесплатная. До 1500, доставка 300 руб.

В личном кабинете магазина:

1. Сделать Личный кабинет не топорным, добавить обтекаемости. Обратите особое внимание на меню личного кабинета, оно ужасное.

2. Регистрационной форме тоже задать дизайн, что бы она не была такой топорной.

3. В личном кабинете меню тоже должно быть статическое.

4. Настроить личный кабинет так, что бы для каждой группы пользователей можно было выставлять собственные системы оплаты и доставки. А так же скидки на весь ассортимент. Например – все товары становятся зачеркнутыми и видна скидка 5%, которую мы для этой группы задали.

5. Для организаций предусмотрен банковский перевод, поэтому для выставления счета при выборе оплаты банковским переводом клиента необходимо попросить ввести банковские реквизиты для выставления счета. Соответственно счет должен прийти по электронной почет и реквизиты должны сохраниться в базе. Скорее всего такой модуль есть.

Задание дизайн:

1. Главная страница нравится на этом сайте: снабжаем-всем.online , шапка тоже, единственное что - Сам каталог должен спускаться прям от надписи меню “Каталог товаров” и быть статическим(сама кнопка “Каталог товаров” должна быть не активной).

Так же, как у них должен быть слайдер(с закругленными углами), и под слайдером начинаются Рекомендуемые товары(3-4 строки) и распродажа(3-4 строки), (должны управляться из личного кабинета модуль вроде там есть такой)(пункт Бренды не нужен), каталог товаров нужно оставить как у нас, но с закругленными углами.

Цвет самого сайта тоже можно у них передрать, или сделать ярче, он не такой пассивный как у нас.

2. Форма регистрации у них тоже неплохая, только нужно добавить ввод пароля и адрес, нам нужна такая же(минимализм в моде), форма входа тоже нравится.

3. Личный кабинет тоже не плохой можно передрать, но пункты нужно оставить те что у нас есть. Само меню слева, раскрытое справа

4. На сайте нравятся левый и правый бок, можно ли это реализовать так что бы мы самостоятельно хоть каждый день меняли картинки? Если да, то тоже эту работу считайте.

5. В верхнем меню, нужно убрать ”Обратная связь”

6. О компании, Доставка и оплата, Пункты выдачи и Контакты - можете целиком скопировать у них, потом поменяем(главное дизайн)

Вообще на этом сайте конкретный минимализм, мне очень нравится.