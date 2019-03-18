Натяжка готовой верстки на OpenCart 2.3. Создание шаблона для OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок209 просмотров
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Есть сверстанные на bootstrap4 макеты для интернет-магазина (главная страница, список товаров, товар подробно). Нужно натянуть на OpenCart 2.3 и настроить модули.

Присылайте сделанные примеры и ориентировочную стоимость работы. Макеты скину в ЛС.

Оплата по факту выполнения, либо по этапам (Вебмани/Яндекс.Деньги/Сбербанк).

OpenCart
5 лет назад
seolity
Денис 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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