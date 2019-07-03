Интернет-магазин стройматериалов

Интернет-магазиныЗавершен22 заявки309 просмотров
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Функционал, в основном, как на сайте rooftrading.ru.

- возможность подбора параметров товара (например расцветка) прямо из общего каталога;

- фильтр не обязательно;

- сравнение товаров не обязательно.

Нужна будет интеграция с 1С. Варианты оплаты по счету, по карте, наличными при доставке. Дизайн можно на готовом шаблоне. Также нужна возможность парсить товары с сайтов/баз поставщиков с возможностью массового изменения цен.

5 лет назад
measure
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ermolin82
Олег 
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
84 отзыва(-2)
5 лет назад
$373
24 дня
Хороший исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Отлично поработали! Приятный в общении человек, грамотная постановка задачи и своевременная оплата! В общем одни плюсы:) Одним словом отличный заказчик, мои искренние рекомендации!
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