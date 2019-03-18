Доработка проекта на Laravel

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок209 просмотров
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Есть интернет-магазин на Laravel 5.3.31.

Накопилось много задач следующего вида:

1) Исправить работу фильтра по товарам

2) Переделать смс-рассылку

3) Добавить бонусную систему (баллы)

4) Натянуть новый дизайн

Работы на 2-3 месяца.

Требования к кандидату и работе:

1) Еженедельные видеоконференции

2) Быть на связи хотя бы пару часов в промежутке с 2.00 ночи до 11.00 утра по МСК.

3) Давать адекватную оценку задачам и соблюдать взятые на себя сроки

4) Готовность самостоятельно предварительно разобраться в архитектуре проекта бесплатно, а так же установить и запустить проект

5) Код должен соответствовать SOLID принципам

6) В код нельзя тащить кучу библиотек и модулей из своего старого проекта чтобы сделать HelloWorld

7) Желательно иметь опыт верстальщика, тогда работы будет больше

8) Постановка задач в Битрикс24

Порядок оплаты:

1) Каждая задача оценивается исполнителем отдельно

2) В оценку входит выполнение задачи и запас на исправление ошибок

Как вы видите из описания работа больше подходит серьезному вдумчивому программисту уже научившемуся работать во фрилансе.

Как понять что вам не подходит проект:

1) Вы часто бываете недоступны

2) Вы затягиваете сроки проектов

3) Вам просто нужны деньги, работать над такими проектами не интересно

4) Вы считаете что если чего-то не указано в ТЗ, то это хороший повод сделать свою работу плохо и свалить все на постановщика

Laravel
5 лет назад
riardenSteel
Яна 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
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