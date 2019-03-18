Доработка проекта на Laravel

Есть рекламные интернет доски, на которых размещены объявления на услугу о краткосрочной сдаче жилья. Возможные вариации их размещения для более лучшего размещения в поле видимости ЦУ - любые рассмотрим предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин на Laravel 5.3.31.
Накопилось много задач следующего вида:
1) Исправить работу фильтра по товарам
2) Переделать смс-рассылку
3) Добавить бонусную систему (баллы)
4) Натянуть новый дизайн
Работы на 2-3 месяца.
Требования к кандидату и работе:
1) Еженедельные видеоконференции
2) Быть на связи хотя бы пару часов в промежутке с 2.00 ночи до 11.00 утра по МСК.
3) Давать адекватную оценку задачам и соблюдать взятые на себя сроки
4) Готовность самостоятельно предварительно разобраться в архитектуре проекта бесплатно, а так же установить и запустить проект
5) Код должен соответствовать SOLID принципам
6) В код нельзя тащить кучу библиотек и модулей из своего старого проекта чтобы сделать HelloWorld
7) Желательно иметь опыт верстальщика, тогда работы будет больше
8) Постановка задач в Битрикс24
Порядок оплаты:
1) Каждая задача оценивается исполнителем отдельно
2) В оценку входит выполнение задачи и запас на исправление ошибок
Как вы видите из описания работа больше подходит серьезному вдумчивому программисту уже научившемуся работать во фрилансе.
Как понять что вам не подходит проект:
1) Вы часто бываете недоступны
2) Вы затягиваете сроки проектов
3) Вам просто нужны деньги, работать над такими проектами не интересно
4) Вы считаете что если чего-то не указано в ТЗ, то это хороший повод сделать свою работу плохо и свалить все на постановщика
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