ТЗ приложил. Не интересуют: 1. Агенства 2. Начинающие программисты 3. Посредники Прошу в предложении сразу писать ваш опыт работы в данной сфере, срок выполнения и стоимость.
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Нужен сайт-магазин по продаже цветов.
Дизайн и верстку предоставлю.
Функционал нужен как на этом сайте rus-buket.ru
Движок на ваш выбор, лишь бы современный и удобный
антиспам 57+68=
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