Сайт-магазин по продаже цветов

Интернет-магазиныЗакрыт19 заявок340 просмотров
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Нужен сайт-магазин по продаже цветов.

Дизайн и верстку предоставлю.

Функционал нужен как на этом сайте rus-buket.ru

Движок на ваш выбор, лишь бы современный и удобный

антиспам 57+68=

5 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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