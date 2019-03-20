Сайт-магазин по продаже цветов

Нужен фильтр товаров по произвольным полям. (custom fields) не обязательно плагином, можно просто php код в fuction.php У меня есть пример кода, но в Woocommerce 3,0+ изменили вывод query_posts поэтому нужны исправления. Оплата возможна как за проект, так и по ...