Нужен сайт-магазин по продаже цветов. Дизайн и верстку предоставлю. Функционал нужен как на этом сайте rus-buket.ru Движок на ваш выбор, лишь бы современный и удобный антиспам 57+68=
Перенос интернет магазина с одного домена на другой с корректировкой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Перенос сайта с домена decokor.com на домен OilStore.dk
- Перенос имеющихся платежных систем.
- Интеграция платежной системы MobilePay
- Настоить появление сообщения об использовании файлов куки
при первом входе посетителя с одно IP адреса
- Интегрировать/настроить функцию создавания с возможностью
- Удалить/исправить ошибку, выскакивающую при открывании
- Настроить/исправить появление маленькой иконки в самом
- Настроить/добавить возможность интеграции видео из ютуба
- Вверху, там где Fri ragt fra... добавить возможность добавления еще двух фраз. Также исправить
- Убрать Contacts с верхней части
- Добавить возможность добавления/выбора из нескольких видов
- Все синии полоски и шрифты исправить на зеленый. А желтый
- Home page slide show сделать не ездящим влево/вправо, а одно изображение перетекающее в
- Если товар закончился, настроить, чтобы появлялось прямоугольное
- В компьютерной версии убрать 3 окна, который сейчас слева.
- Там, где категории товаров с картинками, сделать два ряда
распечатывания чеков, и с автоматическпм
отправлением чека клиенту, создавшему
и оплатившему заказ.
сайта
вверху
шрифт на менее жирный
доставки
(что сейчас на фоне голубых полосок)
исправить на белый
другое
окно на том месте, где раньше
появлялось«положить в корзину», с
надписью «сообщить о поступлении».
Куда клиент может ввести свой и-мэил.
А когда товар появляется в системе, то
клиенту автоматически отправляется
письмо, о том, что товар уже есть в
наличии на складе
по две категории (в мобильной версии)
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