Перенос интернет магазина с одного домена на другой с корректировкой

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Перенос сайта с домена decokor.com на домен OilStore.dk
  • Перенос имеющихся платежных систем.
  • Интеграция платежной системы MobilePay
  • Настоить появление сообщения об использовании файлов куки

    при первом входе посетителя с одно IP адреса

  • Интегрировать/настроить функцию создавания с возможностью

    • распечатывания чеков, и с автоматическпм

    отправлением чека клиенту, создавшему

    и оплатившему заказ.

  • Удалить/исправить ошибку, выскакивающую при открывании

    • сайта

  • Настроить/исправить появление маленькой иконки в самом

    • вверху

  • Настроить/добавить возможность интеграции видео из ютуба
  • Вверху, там где Fri ragt fra... добавить возможность добавления еще двух фраз. Также исправить

    • шрифт на менее жирный

  • Убрать Contacts с верхней части
  • Добавить возможность добавления/выбора из нескольких видов

    • доставки

  • Все синии полоски и шрифты исправить на зеленый. А желтый

    • (что сейчас на фоне голубых полосок)

    исправить на белый

  • Home page slide show сделать не ездящим влево/вправо, а одно изображение перетекающее в

    • другое

  • Если товар закончился, настроить, чтобы появлялось прямоугольное

    • окно на том месте, где раньше

    появлялось«положить в корзину», с

    надписью «сообщить о поступлении».

    Куда клиент может ввести свой и-мэил.

    А когда товар появляется в системе, то

    клиенту автоматически отправляется

    письмо, о том, что товар уже есть в

    наличии на складе

  • В компьютерной версии убрать 3 окна, который сейчас слева.
  • Там, где категории товаров с картинками, сделать два ряда

    • по две категории (в мобильной версии)

5 лет назад
Ana1311
37 летДания
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт-магазин по продаже цветов

    Нужен сайт-магазин по продаже цветов. Дизайн и верстку предоставлю. Функционал нужен как на этом сайте rus-buket.ru Движок на ваш выбор, лишь бы современный и удобный антиспам 57+68=

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа с рекламными площадками известного типа

    Есть рекламные интернет доски, на которых размещены  объявления на услугу о краткосрочной сдаче жилья.  Возможные вариации их размещения для более лучшего размещения в поле видимости ЦУ - любые рассмотрим предложения.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка проекта на Laravel

    Есть интернет-магазин на Laravel 5.3.31. Накопилось много задач следующего вида: 1) Исправить работу фильтра по товарам 2) Переделать смс-рассылку 3) Добавить бонусную систему (баллы) 4) Натянуть новый дизайн Работы на 2-3 месяца. Требования к кандидату и работе: 1) Еженедельные видеоконференции 2) Быть на связи ...

    Laravel
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Woocommerce фильтр товаров

    Нужен фильтр товаров по произвольным полям. (custom fields) не обязательно плагином, можно просто php код в fuction.php   У меня есть пример кода, но в Woocommerce 3,0+ изменили вывод query_posts поэтому нужны исправления. Оплата возможна как за проект, так и по ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Натяжка готовой верстки на OpenCart 2.3. Создание шаблона для OpenCart

    Есть сверстанные на bootstrap4 макеты для интернет-магазина (главная страница, список товаров, товар подробно). Нужно натянуть на OpenCart 2.3 и настроить модули. Присылайте сделанные примеры и ориентировочную стоимость работы. Макеты скину в ЛС. Оплата по факту выполнения, либо по ...

    OpenCart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • В интернет магазине на OpenCart (Ocstore) поправить и доработать шабло

    Здравствуйте. Сколько будет стоить: В интернет магазине на OpenCart (Ocstore) поправить и доработать шаблон: В интернет магазине bookik.ru: 1. Каталог товаров сделать не выплывающим, а статическим на всех страницах. Соответственно товары должны начинаться не с левой ...

    OpenCart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Загрузка заказов с сайта (OpenCart-1С 7.7)

    $40

    Здравствуйте. Подкорректирую задачу. У нас сайт на OpenCart. Заказы выгружаются в 1С 7 .7 по кнопке Сервис/Дополнительные возможности/Обмен данных ссайтом/Загрузить заказы с сайта в базу 1с Раньше всё работало. Сейчас стало вылетать окно "Ошибка соединения с БД" Синхронизация ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интернет магазин

    Создать интернет магазин  Тематика вязаный трикотаж Простой в управлении, простая админка Наполнении требуется. Копирайтинг текста требуется.( текст на главной странице) Создание Логотипа Сайта требуется ( Логотип Главной страницы) Бюджет не более 50.000р Остальное готов обсудить.

    Интернет-магазины27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести правки в Woocommerce.

    Необходимо настроить способы доставки товаров. Есть три способа: самовывоз - доставка равна 0р, до транспортной компании - 250р, по адресу - стоимость рассчитывается. Последний способ уже настроен, нужно добавить первые два. Все это на странице ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад