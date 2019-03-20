Перенос интернет магазина с одного домена на другой с корректировкой

Перенос сайта с домена decokor.com на домен OilStore.dk

Перенос имеющихся платежных систем.

Интеграция платежной системы MobilePay

Настоить появление сообщения об использовании файлов куки при первом входе посетителя с одно IP адреса

Интегрировать/настроить функцию создавания с возможностью

распечатывания чеков, и с автоматическпм

отправлением чека клиенту, создавшему

и оплатившему заказ.

Удалить/исправить ошибку, выскакивающую при открывании

сайта

Настроить/исправить появление маленькой иконки в самом

вверху

Настроить/добавить возможность интеграции видео из ютуба

Вверху, там где Fri ragt fra... добавить возможность добавления еще двух фраз. Также исправить

шрифт на менее жирный

Убрать Contacts с верхней части

Добавить возможность добавления/выбора из нескольких видов

доставки

Все синии полоски и шрифты исправить на зеленый. А желтый

(что сейчас на фоне голубых полосок)

исправить на белый

Home page slide show сделать не ездящим влево/вправо, а одно изображение перетекающее в

другое

Если товар закончился, настроить, чтобы появлялось прямоугольное

окно на том месте, где раньше

появлялось«положить в корзину», с

надписью «сообщить о поступлении».

Куда клиент может ввести свой и-мэил.

А когда товар появляется в системе, то

клиенту автоматически отправляется

письмо, о том, что товар уже есть в

наличии на складе

В компьютерной версии убрать 3 окна, который сейчас слева.

Там, где категории товаров с картинками, сделать два ряда

по две категории (в мобильной версии)