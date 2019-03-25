Нам нужен логотип! ТЗ прикреплено файлом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для интернет-магазина косметики.
Направление деятельности можете посмотреть на этом сайте https://forsalon.ru.
Логотип необходимо сделать к доменному имени misspro.ru. Сфера применения логотипа - сайт, социальные сети, визитки, объемные рекламные вывески.
Логотип должен содержать текстовое название и графическое смысловое отображение. Простой, лаконичный,
компактный и легко запоминающийся. На белом фоне, без подложек. Максимально должен
быть приближен к форме, которая не выйдет за периметр квадрата. В векторном формате.
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