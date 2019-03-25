Логотип для интернет-магазина косметики

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка839 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Необходимо разработать логотип для интернет-магазина косметики.

Направление деятельности можете посмотреть на этом сайте https://forsalon.ru.

 

Логотип необходимо сделать к доменному имени misspro.ru. Сфера применения логотипа - сайт, социальные сети, визитки, объемные рекламные вывески.  

 

Логотип должен содержать текстовое название и графическое смысловое отображение. Простой, лаконичный,

компактный и легко запоминающийся. На белом фоне, без подложек. Максимально должен

быть приближен к форме, которая не выйдет за периметр квадрата. В векторном формате.

5 лет назад
mastersys
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
5 лет назад
#1
Работа выполнена отлично в полной соответствии с требованиями ТЗ. Редкий дар... Рекомендую!
Благодарю за интересный конкурс и моментальную оплату!
Заявки фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
5 лет назад
#1
ТОП-10
Логотипы и Знаки
  • Похожие заказы

  • Логотип

    Нужно нарисовать логотип для компании ГрантТорг, оплата ЯД по факту выполнения работы, в заявках прошу указывать сроки и цены. Во вложении прикрепил то что хотим, только написать наше название и в кружок что нибудь вставить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Редактировать логотип

    Нужно переделать логотип исходя нашему черновому варианту (PNG-файл в дополнении). Сделать четкий контур самой овечки, размерстив симметрично полукруги, сделать ноги немного короче. В дополнении фото породы овчины с которой можно брать пример для возможных дополнений. Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать 2 небольших логотипа и 1 баннер анимированный гиф.

    Компания АТЛАНТ.  Изображение на обоих логотипах одинаковое, но разные надписи. На одном АТЛАНТ ИНВЕСТ, а на втором АТЛАНТ КРЕДИТ.   Что касается баннера там будет анимация. Первый слайд "Берите краткосрочные займы в Атлант Кредит. Высокий ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка Логотипа

    Разработка Логотипа Бюджет 2000 рублей от вас работы спасибо! мужик на троне сидит держит круг и олицитворяет букву i Название лого IT-Tron в приложение дизайн что разабатывается

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип обработка

    здравствуйте. уже к вам обращалась,сейчас окончательно утверждаем идею. можно ли сделать арт лица ребенка этого ? у меня идея сделать арт как у вас в портфолио( очень крутые работы- по типу как "девочка в куколку" ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад