Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок319 просмотров
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Нужно нарисовать логотип для компании ГрантТорг, оплата ЯД по факту выполнения работы, в заявках прошу указывать сроки и цены. Во вложении прикрепил то что хотим, только написать наше название и в кружок что нибудь вставить поинтереснее

5 лет назад
a1s27
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Victory7773
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
$4
1 день
Сделала все быстро и качественно, всем рекомендую
Хороший заказчик! На связи, быстрая оплата) Было приятно с вами работать.
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