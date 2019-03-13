Логотип для сети студий по массажу

Необходимо в логотипе отразить, как оживает человеческое тело.

Легче будет тем, кто был на хорошем, спортивном массаже, после которого мышцы становятся мягче

, перестают тянуть или болеть, как поднимается настроение. Как уходит скованность в движениях.

Использование логотипа будет очень широким, от самых мелких форматов до самых крупных.

Целевая аудитория - преимущественно премиум сегмент, как мужчины, так и женщины.