Логотип для студии фоторетуши, фотомонтажа, создания фотоконтента

Буду думать хорошо об этом заказчике, что человек не разобрался как завершать конкурсы. Но факт остается фактом, после завершения конкурса прошло 24 дня -- оплата не поступила. Личные сообщения заказчик игнорирует, а потом и вовсе пропал. Спор передан в арбитраж.