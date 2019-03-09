Создание логотипа для юридической фирмы

Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка257 просмотров
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  • Разработка и продвижение бренда. Первый этап  создание Логотипа:
  • Знак — Текстовая часть — Дескриптор
  • Определение смысловой составляющей
  • Выбор цветового решения.
  • Выбор формы  логотипа.
  • Реализация идеи в дизайне.
Главная задача логотип должен быть запоминающимся

Интересует 

•Logobook – визуальныйзнак, логоблок, правиларазмещения, do’s&don'ts

•Цвета - CMYK, PANTONE

•Шрифт, правиланаписания

•Канцелярия

•Сувенирнаяпродукция

•Digital - web, SMM, e-mail, презентация

•Бренд внешних носителей

•Типовые макеты

5 лет назад
helenkiev
Елена 
46 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад