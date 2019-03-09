Создание логотипа для юридической фирмы

Есть логотип в svg. Нужно заменить: федеральная налоговая служба на оформление налоговых вычетов тем же шрифтом, в том же стиле. Выбираю исполнителя по бюджету. На выходе нужен svg.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Разработка и продвижение бренда. Первый этап создание Логотипа:
- Знак — Текстовая часть — Дескриптор
- Определение смысловой составляющей
- Выбор цветового решения.
- Выбор формы логотипа.
- Реализация идеи в дизайне.
Интересует
•Logobook – визуальныйзнак, логоблок, правиларазмещения, do’s&don'ts
•Цвета - CMYK, PANTONE
•Шрифт, правиланаписания
•Канцелярия
•Сувенирнаяпродукция
•Digital - web, SMM, e-mail, презентация
•Бренд внешних носителей
•Типовые макеты
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