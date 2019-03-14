Создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен35 заявок1093 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Производство мебели под заказ. Название есть. На рынке услуг  уже 9 лет.

Сейчас в процессе ребрендинга, по этому нужен спец который создаст клевый логотип) 

Пишите сроки и цену.

5 лет назад
vikktoria-l
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Спасибо большое Наталье за работу! Оперативно, качественно, красиво! Приятная цена. Однозначно рекомендую как мастера своего дела!
Задание было четко понятным, оплата быстрой, работать понравилось! Рекомендую! :)