Нужны люди на выполнение проектов по запросу, удаленно.Оплата почасовая или за проект (частями).Заданий много, разных направлений (лого, айдентика, иллюстрации, UI/UX). Так же есть задания с разными уровнями требований, где-то сгодится и новичок.При заполнении заявки, укажите пожалуйста: 1) Ссылку на свои работы 2) Когда вы могли бы ...