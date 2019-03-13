Разработка логотипа и визитной карточки для фотографа

Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок236 просмотров
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Доброго времени суток! 

требуется логотип и визитная карточка для хобби-фотографа. 

5 лет назад
SLW76
47 летГермания
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
17 часов назад
5 лет назад
$35
4 дня
Работа была выполнена быстро, качественно, с учетом всех пожеланий. Откликнулась на задание одна из первых и сразу приступила к работе, без предоплаты. Работать понравилось, могу всем порекомендовать: быстро, качественно, по ТЗ, креативно, а так же все в порядке с коммуникацией! Спасибо, и приятно, что на веблансе есть такие исполнители.
Мгновенная оплата, всегда на связи, чёткое тз. Рекомендую.
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