Разработка логотипа и визитной карточки для фотографа

Работа была выполнена быстро, качественно, с учетом всех пожеланий. Откликнулась на задание одна из первых и сразу приступила к работе, без предоплаты. Работать понравилось, могу всем порекомендовать: быстро, качественно, по ТЗ, креативно, а так же все в порядке с коммуникацией! Спасибо, и приятно, что на веблансе есть такие исполнители.