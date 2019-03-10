Доброго времени суток! Необходимо отрисовать логотип. WayWheelOn - проект для автомобилистов: информация про авто, запчасти, тех. осмотр, СТО, заправки, техническая информация. Как вариант концепта предлагаю: Way - буква W в виде дороги/пути (шрифт не имеет значения) Wheel - круг в ...
Логотип для аккаунта инстаграмм и рекламного объявления.
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Логотип для аккаунта инстаграмм и рекламного объявления в инстаграмм.
Тема магазин детской одежды.
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