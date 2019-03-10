Необходимо нарисовать для сайта логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки191 просмотр
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Необходимо нарисовать для сайта логотип. Исходник во вложении. Надо сделать что-то более интересное. 

Хотел бы примерно такое см второй файл. Можно как-то переиграть или на английском сделать. 

Наш сайт all4eco.ru

5 лет назад
pavel30
Павел 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$30
3 дня
Человек - мастер своего дела. Делал ребрендинг логотипа компании. Все раньше срока, хотя были выходные. На замечания адекватная реакция. Советую.
Очень доволен сотрудничеством. Приятное общение, грамотная постановка задачи, отличная обратная связь, мгновенная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!