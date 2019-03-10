Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок262 просмотра
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Нужно нарисовать логотип для сайта. ТЗ в ЛС.

Логотип для сайта
5 лет назад
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
17 часов назад
5 лет назад
$20
4 дня
Получил, то что хотел. Рекомендую!
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