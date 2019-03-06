Нужен логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт36 заявок269 просмотров
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Нужен логотип для сайта, без фирменного стиля, недорого.  Подробности в личной переписке. Напишите, пожалуйста, ваши примерные цены и опыт работы.

Логотип для сайта
5 лет назад
guest_15498162627702
5 лет в сервисе
Был
4 года назад