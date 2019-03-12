Логотип для магазина сантехники

Необходимо отрисовать логотип с визитки в цифровой формат
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет-магазина нужно отрисовать логотип. Магазин продаёт запчасти для душевых кабин. Вёрстка сайта уже готова, базовые цвета определены. Нужно отрисовать лого с надписью «Запчасти душевых кабин».
Бюджет небольшой, поэтому готов работать с начинающими фрилансерами или фрилансерами без отзывов на этой бирже. Отличный вариант получить первые отзывы.
Прикладываю скриншот шапки сайта. На нём обвёл место под логотип. Обратите внимание, что высота логотипа должна быть меньше — на скриншоте она высокая из-за того, что текст занял 3 строки вместо одной. Ориентируйтесь примерно на 80 пикселей в высоту.
В заявке указывайте, пожалуйста, итоговую стоимость и сроки. Также приложите примеры ваших логотипов (сразу к заявке, чтобы я не искал) и напишите «масленница», чтобы я понял что вы дочитали до сюда.
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