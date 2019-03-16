Отредактировать логотип

Тема: Производство мебели под заказ. Название есть. На рынке услуг уже 9 лет. Сейчас в процессе ребрендинга, по этому нужен спец который создаст клевый логотип) Пишите сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логотип в svg.
Нужно заменить:
федеральная
налоговая служба
на
оформление
налоговых вычетов
тем же шрифтом, в том же стиле.
Выбираю исполнителя по бюджету.
На выходе нужен svg.
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