Отредактировать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть логотип в svg. 

Нужно заменить:

федеральная

налоговая служба

на 

оформление

налоговых вычетов

тем же шрифтом, в том же стиле.

Выбираю исполнителя по бюджету.

На выходе нужен svg.

5 лет назад
topwebmaster
Артем 
34 годаИзраиль
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 лет назад
$1
1 день
Быстро.
Спасибо за работу!