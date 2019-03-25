Логотип для компании

Добрый день. Нужно внести изменения в имеющийся логотип или предложить свой вариант птички Колибри (исходник если нужно дам). Чем не устраивает наш вариант - безвкусно и некомпактно. Предлагайте цену, высылайте свои работы. Покажете хороший результат - будут еще задания.