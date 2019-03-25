Для небольшой фирмы по оказанию услуг требуется сделать: 1. Логотип и фавикон для сайта. (240х60) 2. Логотип для майки/спецодежды 3. Логотип для шариковой ручки 4. Логотип для бланков/договоров Укажите реальную цену для каждого из пунктов. Готовый материал в виде .png/.jpeg + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип для компании фастфуда с названием "Кушинский" - уклое на национально русские блюда! Жду ваших предложений!
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужно внести изменения в имеющийся логотип или предложить свой вариант птички Колибри (исходник если нужно дам). Чем не устраивает наш вариант - безвкусно и некомпактно. Предлагайте цену, высылайте свои работы. Покажете хороший результат - будут еще задания.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт5 лет назад
у нас сельско хозяйственный сад яблоко выращиваем.Завершен4 года назад
- $400
Нужно создать 120 логотипов за месяц по 8шт в день. На один логотип выделяется один час. В разработку одного логотипа входит 4-5 эскизов на бумаге и один векторный вариант.Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Для магазина рок-атрибутики разработать логотип. Требования: 1. Название Big Boshki (допустимо слитное написание, всеми заглавными, всеми строчными, с доменом bigboshki.com или название магазина и адрес сайта одновременно); 2. Логотип черного цвета без градиентов, пригодный для печати на сувенирной ...Завершен5 лет назад
[list=1][*][b]Разработка и продвижение бренда. Первый этап создание Логотипа:[/b][/list][list=1][*][b]Знак[/b] — [b]Текстовая часть[/b] — [b]Дескриптор[/b] [/list][list=1][*]Определение смысловой составляющей[*]Выбор цветового решения.[*]Выбор формы логотипа.[*]Реализация идеи в дизайне.[/list][b]Главная задача логотип должен быть запоминающимся [/b]Интересует •Logobook – визуальныйзнак, логоблок, правиларазмещения, do’s&don'ts •Цвета - CMYK, PANTONE •Шрифт, правиланаписания •Канцелярия •Сувенирнаяпродукция •Digital - web, SMM, ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть логотип в svg. Нужно заменить: федеральная налоговая служба на оформление налоговых вычетов тем же шрифтом, в том же стиле. Выбираю исполнителя по бюджету. На выходе нужен svg.Завершен5 лет назад
Тема: Производство мебели под заказ. Название есть. На рынке услуг уже 9 лет. Сейчас в процессе ребрендинга, по этому нужен спец который создаст клевый логотип) Пишите сроки и цену.Завершен5 лет назад
- $8
Для интернет-магазина нужно отрисовать логотип. Магазин продаёт запчасти для душевых кабин. Вёрстка сайта уже готова, базовые цвета определены. Нужно отрисовать лого с надписью «Запчасти душевых кабин». Бюджет небольшой, поэтому готов работать с начинающими фрилансерами или фрилансерами ...Завершен5 лет назад
Необходимо отрисовать логотип с визитки в цифровой форматЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт5 лет назад