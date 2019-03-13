Сделать логотип и фавикон для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка343 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для небольшой фирмы по оказанию услуг требуется сделать: 

1. Логотип и фавикон для сайта.  (240х60)

2. Логотип для майки/спецодежды

3. Логотип для шариковой ручки

4. Логотип для бланков/договоров

Укажите реальную цену для каждого из пунктов.

Готовый материал в виде .png/.jpeg + исходники для внесения возможных изменений в Фотошопе.

Первичная переписка - только чат биржи. 

Далее скайп.

Оплата БС или по факту.

5 лет назад
boris573
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$8
1 день
Юрий предложил несколько вариантов лого на выбор для последующей проработки и быстро выполнил задачу согласно ТЗ. Будем еще работать. Спасибо
Все прошло хорошо, Борис отличный заказчик! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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