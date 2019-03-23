Логотип для магазина рок-атрибутики

[list=1][*][b]Разработка и продвижение бренда. Первый этап создание Логотипа:[/b][/list][list=1][*][b]Знак[/b] — [b]Текстовая часть[/b] — [b]Дескриптор[/b] [/list][list=1][*]Определение смысловой составляющей[*]Выбор цветового решения.[*]Выбор формы логотипа.[*]Реализация идеи в дизайне.[/list][b]Главная задача логотип должен быть запоминающимся [/b]Интересует •Logobook – визуальныйзнак, логоблок, правиларазмещения, do’s&don'ts •Цвета - CMYK, PANTONE •Шрифт, правиланаписания •Канцелярия •Сувенирнаяпродукция •Digital - web, SMM, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для магазина рок-атрибутики разработать логотип.
Требования:
1. Название Big Boshki (допустимо слитное написание, всеми заглавными, всеми строчными, с доменом bigboshki.com или название магазина и адрес сайта одновременно);
2. Логотип черного цвета без градиентов, пригодный для печати на сувенирной продукции, сделать вариант черный на белом фоне и белый на черном фоне;
3. Логотип должен быть круглым, с четкой границей;
4. В основе композиции "сахарный череп";
5. В логотипе НЕ использовать наушники, ноты, микрофоны. Абстрактные геометрические элементы - приветствуются;
6. Отдельно от логотипа сделать сочетающуюся с ним по стилю надпись "Souvenir"
Оплата на карту Приват Банк, Монобанк, МТС
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть логотип в svg. Нужно заменить: федеральная налоговая служба на оформление налоговых вычетов тем же шрифтом, в том же стиле. Выбираю исполнителя по бюджету. На выходе нужен svg.Завершен5 лет назад
Тема: Производство мебели под заказ. Название есть. На рынке услуг уже 9 лет. Сейчас в процессе ребрендинга, по этому нужен спец который создаст клевый логотип) Пишите сроки и цену.Завершен5 лет назад
- $8
Для интернет-магазина нужно отрисовать логотип. Магазин продаёт запчасти для душевых кабин. Вёрстка сайта уже готова, базовые цвета определены. Нужно отрисовать лого с надписью «Запчасти душевых кабин». Бюджет небольшой, поэтому готов работать с начинающими фрилансерами или фрилансерами ...Завершен5 лет назад
Необходимо отрисовать логотип с визитки в цифровой форматЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать для сайта логотип. Исходник во вложении. Надо сделать что-то более интересное. Хотел бы примерно такое см второй файл. Можно как-то переиграть или на английском сделать. Наш сайт all4eco.ruЗавершен5 лет назад
Нужно нарисовать логотип для сайта. ТЗ в ЛС.Завершен5 лет назад
Нужен логотип для сайта, без фирменного стиля, недорого. Подробности в личной переписке. Напишите, пожалуйста, ваши примерные цены и опыт работы.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт5 лет назад
не дорогой логотипЛоготипы и Знаки27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Добрый день! Перерисовать мой не сложный логотип в вектор. К сожалению, несколько лет назад исходник потерялся.Завершен5 лет назад