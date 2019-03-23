Логотип для магазина рок-атрибутики

$35
Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки385 просмотров
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Для магазина рок-атрибутики разработать логотип.

Требования:

1. Название Big Boshki (допустимо слитное написание, всеми заглавными, всеми строчными, с доменом bigboshki.com или название магазина и адрес сайта одновременно);

2. Логотип черного цвета без градиентов, пригодный для печати на сувенирной продукции, сделать вариант черный на белом фоне и белый на черном фоне;

3. Логотип должен быть круглым, с четкой границей;

4. В основе композиции "сахарный череп";

5. В логотипе НЕ использовать наушники, ноты, микрофоны. Абстрактные геометрические элементы - приветствуются;

6. Отдельно от логотипа сделать сочетающуюся с ним по стилю надпись "Souvenir"

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5 лет назад
BigBoshki
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
5 лет назад
$100
10 дней
Имею достаточно большой опыт работы с дизайнерами и заказывал не первый логотип. Еще по портфолио было понятно, что работы очень нешаблонные, каждая из них продумана и скрупулезно проработана. Смущала цена относительно других предложений, при сложном ТЗ. Результат приятно поразил - 3 варианта и 3 раза в точку! С первого раза! Ни одной правки! 2 варианта - просто шедевр! И это по 4-м странным картинкам-примерам с инета, на которых было что-то оооочень отдаленно похожее на то, что я хотел ))) Спасибо Вам огромное, Анна, за супер профессиональный подход!
Спасибо Виталию за проект, от сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Виталий - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Человек очень ценит работу, с таким заказчиком действительно очень приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
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