Логотип для магазина рок-атрибутики

Имею достаточно большой опыт работы с дизайнерами и заказывал не первый логотип. Еще по портфолио было понятно, что работы очень нешаблонные, каждая из них продумана и скрупулезно проработана. Смущала цена относительно других предложений, при сложном ТЗ. Результат приятно поразил - 3 варианта и 3 раза в точку! С первого раза! Ни одной правки! 2 варианта - просто шедевр! И это по 4-м странным картинкам-примерам с инета, на которых было что-то оооочень отдаленно похожее на то, что я хотел ))) Спасибо Вам огромное, Анна, за супер профессиональный подход!