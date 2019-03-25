Добрый день!

Необходимо разработать авторский логотип для онлайн-школы личностного роста. Логотип должен быть уникальным, т.е. не скачанным с интернета.

Сориентируйте, пожалуйста, по цене и срокам выполнения. А также хотелось бы видеть образцы Ваших работ, чтобы иметь представление о Вашей деятельности.

Школа только открывается, а потому я настроена на долгосрочное сотрудничества. В ближайшее время будут заказы на создание:

- баннера в "ВК";

- рекламных баннеров для тренингов;

- шаблонов презентаций для тренингов.

Жду ваших ответов. Заранее спасибо!