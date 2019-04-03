Нужно нарисовать лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен33 заявки297 просмотров
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Что нужно?

Создать логотип и его предоставить в необходимых форматах (ai, eps, cdr, шрифт файлом и т.п.).

Логотип вида "текст необычным шрифтом и его обрамление".

Что есть?

Есть лого, выбранное из «генератора логотипов», которое максимально приближено к желаемому результату (шрифт, обрамление).

Как работаем?

Первая итерация.Учитывая наши уточнения по этому логотипу создать 3-4 варианта в виде превьюшек.

Вторая итерация.Уточнения по 1 выбранному логотипу 

5 лет назад
Svetov
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kindwolf
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад
$30
17 дней
WMZ
Учел все моменты, рекомендую
Работой с Юрием остался доволен, четкие коректировки по ходу выполнения заказа. Быстрая оплата по утверждению логотипа. Коллеги рекомендую Юрия к сотрудничеству!
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