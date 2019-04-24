Нужен логотип для библиотеки

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок791 просмотр
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#1$15

Добрый день, пишу дипломную и необходимо разработать логотип для библиотеки

Руководитель сказала не делать черно-белый вариант, но и не устраивать из этого детский сад.

То есть логотип должен быть красочный, но в меру

Примерные варианты того, что нравится, я прикрепил

Расположение нравится, как у первого логотипа Санкт-Петербургской библиотеки, а цвета как у второго и третьего

5 лет назад
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Победитель конкурса
roslav
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
#1
Великолепный исполнитель! Лучше, чем нужно было
Все отлично. Рад нашему сотрудничеству. Рекомендую!
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roslav
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
#1
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