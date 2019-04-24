Нужен логотип для библиотеки

# 1 — $ 15

Добрый день, пишу дипломную и необходимо разработать логотип для библиотеки

Руководитель сказала не делать черно-белый вариант, но и не устраивать из этого детский сад.

То есть логотип должен быть красочный, но в меру

Примерные варианты того, что нравится, я прикрепил

Расположение нравится, как у первого логотипа Санкт-Петербургской библиотеки, а цвета как у второго и третьего