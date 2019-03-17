Создание логотипа

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок238 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! 

Нужно создать логотип для сайта, на котором будет представлен покерный хад (аналитическая программа для игроков в покер). Хотелось бы увидеть оригинальный дизайн в стиле современных инновационных технологий. Скорее строгий и стильный, нежеле вычурный, без стандартных покерных фишек и прочих атрибутов. Программа аналитическая, представляющая собой сложные математические вычисления. Логотип должен быть концептуальным и отразить именно эту особенность. Название для лого - Adjusting Hud. Цвета можно использовать черный, синий, темно-зеленый, белый. Т.е. логотип должен состоять из значка и названия хада.  

5 лет назад
DiOlee
Ольга 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
$20
3 дня
WMZ
Остались очень довольны сотрудничеством. После согласования всех ньюансов, Александр в кратчайшие сроки предоставил предварительные эскизы. Быстрая, качественная доработка. Все пожелания были учтены. За несколько дней мы получили великолепный логотип! Рекомендую Александра, как ответственного и высокопрофессионального дизайнера.
Замечательный заказчик, предоставил ТЗ в полном объёме, правки в рамках проекта. Работал с удовольствием!
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