Создание логотипа

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Нужно создать логотип для сайта, на котором будет представлен покерный хад (аналитическая программа для игроков в покер). Хотелось бы увидеть оригинальный дизайн в стиле современных инновационных технологий. Скорее строгий и стильный, нежеле вычурный, без стандартных покерных фишек и прочих атрибутов. Программа аналитическая, представляющая собой сложные математические вычисления. Логотип должен быть концептуальным и отразить именно эту особенность. Название для лого - Adjusting Hud. Цвета можно использовать черный, синий, темно-зеленый, белый. Т.е. логотип должен состоять из значка и названия хада.