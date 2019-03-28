Логотип обработка

Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок269 просмотров
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здравствуйте. уже к вам обращалась,сейчас окончательно утверждаем идею. можно ли сделать арт лица ребенка этого ? у меня идея сделать арт как у вас в портфолио( очень крутые работы- по типу как "девочка в куколку" или как-то так работа называется). и кроме этого попробовать из готового арта сделать логотип. лицо+наша надпись компании Vchina-job

5 лет назад
guest_15464305600796
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
37 минут назад
5 лет назад
$60
2 дня
Мне очень понравилось работать с Михаилом. отвечает быстро( даже быстрее,чем я своим клиентам:) , учел мои пожелания-сделал крутые варианты,но когда я сказала по-честному,что не представляю,что там должно быть на логотипе,и чтобы он сделал по своему вкусу получила 4 варианта крутых,мы всей командой ломали голову,какой выбрать. и вот наконец-то выбрали) жаль сюда фотки нельзя загружать- я бы похвасталась. поверьте, я не первый раз обращалась по изготовлению логотипов, и мне есть с чем сравнивать. за такие деньги-такое качество работы-это клево)
Очень интересный не скучный проект! Был рад реализовать идеи клиента и предложить свои) Буду очень рад дальнейшему сотрудничиству!
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