Логотип обработка

Мне очень понравилось работать с Михаилом. отвечает быстро( даже быстрее,чем я своим клиентам:) , учел мои пожелания-сделал крутые варианты,но когда я сказала по-честному,что не представляю,что там должно быть на логотипе,и чтобы он сделал по своему вкусу получила 4 варианта крутых,мы всей командой ломали голову,какой выбрать. и вот наконец-то выбрали) жаль сюда фотки нельзя загружать- я бы похвасталась. поверьте, я не первый раз обращалась по изготовлению логотипов, и мне есть с чем сравнивать. за такие деньги-такое качество работы-это клево)