Логотип обработка

Добрый день! Необходимо создание лого для компании по прокату тс. Хотелось бы освежить существующий с учетом трендов 19 года. Вложение прилагаю
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здравствуйте. уже к вам обращалась,сейчас окончательно утверждаем идею. можно ли сделать арт лица ребенка этого ? у меня идея сделать арт как у вас в портфолио( очень крутые работы- по типу как "девочка в куколку" или как-то так работа называется). и кроме этого попробовать из готового арта сделать логотип. лицо+наша надпись компании Vchina-job
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