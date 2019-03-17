Отрисовать логотип

Концепция на фотках, название CitySharm (должен быть вариант с и без названия) - город красоты (логотип про салоны красоты)

Я бы девушку немного повеселее сделал.

Формат png большого формата, что б градиент логотипа менялся криворуким в фотошопе, фон меняется.

Если понравится, нужен будет и мужик (для салонов для мужиков)