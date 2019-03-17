Отрисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Концепция на фотках, название CitySharm (должен быть вариант с и без названия) - город красоты (логотип про салоны красоты)

Я бы девушку немного повеселее сделал. 

Формат png большого формата, что б градиент логотипа менялся криворуким в фотошопе, фон меняется.

Если понравится, нужен будет и мужик (для салонов для мужиков) 

5 лет назад
egor
Егор 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Vadim_Bodriy
Вадим 
41 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Класс, работу выполнил 5/5, по ходу исполнения внесли корректировки. Исходники прислал, даже скрины как создавалось показывал. Рекомендую )
Хороший заказчик! Добрый и весёлый человек! Всё легко и непринуждённо! Настоятельно рекомендую всем к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Логотип для сети студий по массажу

    Необходимо в логотипе отразить, как оживает человеческое тело. Легче будет тем, кто был на хорошем, спортивном массаже, после которого мышцы становятся мягче  , перестают тянуть или болеть, как поднимается настроение. Как уходит скованность в движениях.  Использование логотипа будет ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание логотипа

    $20

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!  Нужно создать логотип для сайта, на котором будет представлен покерный хад (аналитическая программа для игроков в покер). Хотелось бы увидеть оригинальный дизайн в стиле современных инновационных технологий. Скорее строгий и стильный, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен логотип для библиотеки

    $15

    Добрый день, пишу дипломную и необходимо разработать логотип для библиотеки Руководитель сказала не делать черно-белый вариант, но и не устраивать из этого детский сад. То есть логотип должен быть красочный, но в меру Примерные варианты того, что нравится, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип, сайт, айдентика

    Добрый день. Нужно разработать логотип и айдентику компании. Дизайн сайта и сам сайт. [b]«Территориядизайна»[/b] предоставляет услугу полной комплектации дизайн-проектов. Специалисты выполняют подбор необходимой мебели (а также изготовление мебели по индивидуальному заказу), подбор осветительных приборов, сантехнических принадлежностей, текстиля и иных ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    $20

    Необходимо разработать логотип для лендинга натяжных потолков. Нужно предложить несколько вариантов. Сроки 1 день.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип для студии фоторетуши, фотомонтажа, создания фотоконтента

    $170

    Необходимо создать логотип студии фоторетуши, фотомонтажа, создания фотоконтента. Название студии - The Details Studio. Краткий бриф прикреплен. Предпочтение - больше графики, меньше текста. Лого должно отражать основную тематику студии, быть простым, запоминающимся. Нравятся лого таких компаний: React Instagram Github Instagram Новая почта (Украина) Не нравятся лого таких ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип

    Добрый день! Необходимо разработать авторский логотип для онлайн-школы личностного роста. Логотип должен быть уникальным, т.е. не скачанным с интернета.  Сориентируйте, пожалуйста, по цене и срокам выполнения. А также хотелось бы видеть образцы Ваших работ, чтобы иметь представление ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад