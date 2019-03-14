Логотипы | Видеоролики | Полиграфия
Приветствую Вас на моей странице!
Обо мне:
Меня зовут Вадим. Профессионально занимаюсь графическим дизайном 15 лет. Всегда готов к новым проектам и открыт к общению! Обращайтесь!
Преимущества:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Максимальная вовлеченность в проект
- 100% гарантия качества
- Связь 18/7
Услуги:
- Логотипы и фирменный стиль
- Создание видеороликов
- Веб-дизайн
- Оформление аккаунтов в соцсетях
- Дизайн полиграфии
- Дизайн наружной рекламы
Владение программами:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe InDesign, Corel DRAW
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Лого для «Ceramic Family»134 просмотра
- Брошюра А5. Компания "Сфера Автоматика", г. Москва211 просмотров
- Логотип. Компания "Сити Лифт", г. Москва170 просмотров
- Логотип. Компания "Капитан-Климат", г. Одесса564 просмотра
- Логотип. Кофейня "Leo", г. Макеевка453 просмотра
- Меню. Кафе "Astramed", г. Махачкала149 просмотров
- Буклет. Производитель крем-мёда132 просмотра
- Логотип. Магазин косметики194 просмотра
- Логотип. Кальян-бар343 просмотра
- Упаковка. Косметология101 просмотр
- Логотип для фитнес-инструктора169 просмотров
- Логотип. Магазин товаров для маникюра174 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Все сделано на 5+. Есть талант, навыки и желание понять и помочь реализовать задачу на 100%.
Ответный отзыв
Чёткое и грамотное ТЗ! Приятное общение! Рекомендую!
$40
10 баллов
5 лет назад
Потрясающее выполнение задания!Творческий, креативный и мгновенный подход к заданию. Решение нашей задачи придумал в идеальном варианте. Если вы хотите получить креативное , современное , стильное исполнение своего задания , то убежден ,что для того, чтобы найти исполнителя лучше ,вам придётся перебрать очень много людей, а времени потратить еще больше. От души все сделал, хочется написать много всего не жалея своего времени, но боюсь не хватит количества допустимых знаков в отзыве! Вадим работал днем и ночью (у нас был жёсткий дедлайн) справился на 100%. Так держать , желаю успехов , добра и ВДОХновения!
Ответный отзыв
Хороший и интересный конкурс! Всё прозрачно! Заказчик прислушивается к советам дизайнера (что немаловажно в "нашем ремесле"). Добродушный диалог. Грамотные правки и пожелания. Коммуникабельность 100%. Вас услышат и здраво рассудят на "той стороне провода". Ставлю максимальную оценку сотрудничеству!
$15
10 баллов
5 лет назад
Класс, работу выполнил 5/5, по ходу исполнения внесли корректировки. Исходники прислал, даже скрины как создавалось показывал. Рекомендую )
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Добрый и весёлый человек! Всё легко и непринуждённо! Настоятельно рекомендую всем к сотрудничеству!
$70
10 баллов
5 лет назад
Всем хочу порекомендовать данного специалиста. Если честно, я был очень удивлён реальным желанием человека сделать круто и качественно. Если учесть, какие были вводные изначально, то получилось просто космически круто. Но больше всего поразил тот факт, когда он бросился помогать нам в последний момент из-за "горящих сроков", и очень быстро привёл баннеры в нужный формат. Если бы не Вадим, то мы точно не успели сегодня отправить продукцию в печать и, по сути, остались бы с носом. Ещё раз повторюсь, что всем рекомендую его. Он не только будет следовать вашему "заданию", но и будет предлагать свои варианты, которые, чаще всего, оказываются даже круче, чем вы могли представить.
Ответный отзыв
Классное сотрудничество! Всё предельно доступно и легко! Рекомендую данного заказчика!
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от 3 дней
#365
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от 3 дней
#366
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
#419