Vadim_Bodriy

Вадим Vadim_Bodriy

 
41 годУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Логотипы | Видеоролики | Полиграфия

Приветствую Вас на моей странице!

Обо мне:

Меня зовут Вадим. Профессионально занимаюсь графическим дизайном 15 лет. Всегда готов к новым проектам и открыт к общению! Обращайтесь!

Преимущества:

- Индивидуальный подход к каждому клиенту

- Максимальная вовлеченность в проект

- 100% гарантия качества

- Связь 18/7

Услуги:

- Логотипы и фирменный стиль

- Создание видеороликов

- Веб-дизайн

- Оформление аккаунтов в соцсетях

- Дизайн полиграфии

- Дизайн наружной рекламы

Владение программами: 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe InDesign, Corel DRAW

InDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
guest_15153655997934
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Дизайн абонементов в солярий
Все сделано на 5+. Есть талант, навыки и желание понять и помочь реализовать задачу на 100%.
Чёткое и грамотное ТЗ! Приятное общение! Рекомендую!
Ответный отзыв
dimamsk
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Дизайн табличек навигации в супермаркете
Потрясающее выполнение задания!Творческий, креативный и мгновенный подход к заданию. Решение нашей задачи придумал в идеальном варианте. Если вы хотите получить креативное , современное , стильное исполнение своего задания , то убежден ,что для того, чтобы найти исполнителя лучше ,вам придётся перебрать очень много людей, а времени потратить еще больше. От души все сделал, хочется написать много всего не жалея своего времени, но боюсь не хватит количества допустимых знаков в отзыве! Вадим работал днем и ночью (у нас был жёсткий дедлайн) справился на 100%. Так держать , желаю успехов , добра и ВДОХновения!
Хороший и интересный конкурс! Всё прозрачно! Заказчик прислушивается к советам дизайнера (что немаловажно в "нашем ремесле"). Добродушный диалог. Грамотные правки и пожелания. Коммуникабельность 100%. Вас услышат и здраво рассудят на "той стороне провода". Ставлю максимальную оценку сотрудничеству!
Ответный отзыв
egor
Егор 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
$15
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать логотип
Класс, работу выполнил 5/5, по ходу исполнения внесли корректировки. Исходники прислал, даже скрины как создавалось показывал. Рекомендую )
Хороший заказчик! Добрый и весёлый человек! Всё легко и непринуждённо! Настоятельно рекомендую всем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Viktor1588
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Дизайн плакатов и банеров
Всем хочу порекомендовать данного специалиста. Если честно, я был очень удивлён реальным желанием человека сделать круто и качественно. Если учесть, какие были вводные изначально, то получилось просто космически круто. Но больше всего поразил тот факт, когда он бросился помогать нам в последний момент из-за "горящих сроков", и очень быстро привёл баннеры в нужный формат. Если бы не Вадим, то мы точно не успели сегодня отправить продукцию в печать и, по сути, остались бы с носом. Ещё раз повторюсь, что всем рекомендую его. Он не только будет следовать вашему "заданию", но и будет предлагать свои варианты, которые, чаще всего, оказываются даже круче, чем вы могли представить.
Классное сотрудничество! Всё предельно доступно и легко! Рекомендую данного заказчика!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от 3 дней
#365
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от 3 дней
#366
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
#419