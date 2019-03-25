Дизайн табличек навигации в супермаркете

Нужно на основе существующего дизайна упаковки каши создать дизайн 9 других упаковок: [list][*]На каждой упаковке меняются ингредиенты.[*]На каждой упаковке соответственно слегка меняется текст.[*]Соответственно меняется цвет упаковки, чтобы она была отличима.[*]На упаковке каш другого типа (коричневый лен) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Победителю дополнительно оплатим + 40$ за разработку всех макетов в кореле по размерам .
Здравствуйте Уважаемые дизайнеры!
Просим помочь придумать концепцию навигационных табличек для супермаркета (навигационные таблички-это когда вы заходите в супермаркет и вверху видите, что и где находится , ну или загуглите и посмотрите заодно как сделано в разных супермаркетах)))
Суть конкурса очень проста: вам необходимо придумать дизайн навигационных вывесок - то, как они будут выглядеть, определиться со стилем (цвет, шрифт итд) - вообщем внешний вид!!!. ..победный вариант адаптируем под весь супермаркет ( сделаем макеты в кореле по размерам на весь супермаркет - ВО ВЛОЖЕНИИ СХЕМА ВСЕХ РАЗМЕРОВ и названий) за дополнительные + 40$.
ТО-ЕСТЬ В ИТОГЕ ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ 80$ (40 $ за идею и 40$ за ее адаптацию.)
Сейчас нам необходимо только определиться как будут выглядеть навигационные таблички.
Для примера берем из схемы навигации минимум три таблички : стрелочку(1000*400мм), замороженные продукты(3000*500мм), детское питание(2000*400мм) - ТЕ ТАБЛИЧКИ КОТОРЫЕ ВДОЛЬ СТЕН - С ОКРУГЛЫМИ углами, а те которые в середине - просто прямоугольные .
Цвет наших стен на фотке во вложении обведен ,-бледно желтый ближе к персику светлому.. Вообщем теплый получается тон стен,и СВЕТ в магазине теплый...наш логотип тоже прикреплён . Красивые картинки можете брать с шуттерстока или с любого фотобанка, ничего , что с водяными знаками, потом купим когда будем адаптировать (может они вообще не нужны).
По пожеланиям можем сказать только ,чтобы это было НЕ СОЦИАЛЬНО, КРАСИВО,БОГАТО,СТИЛЬНО и не хуже чем у крупных сетевых супермаркетов - нам к примеру нравится навигация в супермаркетах ПЕРЕКРЕСТОК - там у них и не замудрено и современно - но я и не говорю,что нужно повторить(просто пример) . Фон у ваших примеров делайте как цвет стен, так как часть навигации прикреплена будет к стенам и будет легче понять гармонирует ли ваш вариант со стенами. Нам сейчас главное сформулировать представление о фирменном стиле этих табличек!!!!!!!
если есть вопросы пишите, отвечу быстро!
Итоги конкурса подведём 15 марта в 21.00 !
Во вложении : логотип в PDF , цвет стен фото, схема магазинных табличек JPG
ТАК же можно скачать всё это и логотип в кореле по ссылке :
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