Маркетинг КИТ для международной компании

Всем привет!

Необходимо сделать маркетинг КИТ для строительной компании. Все материалы готовы. 70% будет состоять из портфолио. Нужно привести местами фото в один стиль. Фотографии качественные, фото делали на фотоаппарат и на тел S8.

Данный каталог будем предоставлять нашим клиентам. 60% из них будут зарубежные заказчики. В связи с этим нужно сделать на международном уровне. Примерно страниц будет 70-90.

Напишите стоимость и сроки.

Спасибо большое!