Маркетинг КИТ для международной компании

Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок193 просмотра
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Всем привет!

Необходимо сделать маркетинг КИТ для строительной компании. Все материалы готовы. 70% будет состоять из портфолио. Нужно привести местами фото в один стиль. Фотографии качественные, фото делали на фотоаппарат и на тел S8.

Данный каталог будем предоставлять нашим клиентам. 60% из них будут зарубежные заказчики. В связи с этим нужно сделать на международном уровне.  Примерно страниц будет 70-90.

Напишите стоимость и сроки.

Спасибо большое!  

5 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад