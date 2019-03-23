Разработка эскиза логотипа интернет магазин

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка386 просмотров
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Требуется разработка эскиза логотипа магазина Школьный https://skolaru.ru/

5 лет назад
Popkov52
58 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
5 лет назад
$35
4 дня
Супер исполнитель - у Руслана хороший вкус, правильное понимание темы за которую он берется Мне очень понравилась его работа -быстро ,красиво,качественно и по теме Еще раз хочу сказать, что ДОВОЛЕН работой с Русланом Рекомендую ли я его другим- ДА ,обращусь ли еще -ДА Советую ли его-ДА Обратитесь- не пожалеете, Руслан удачи и больше тебе клиентов
Очень интересный проект. С Александром приятно и комфортно работать. На все возникшие вопросы в процессе работы были получены подробные ответы, быстрая обратная связь и утверждение работы... Оплата мгновенная. С удовольствием продолжаю сотрудничество!
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