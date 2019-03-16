Сделать 2 небольших логотипа и 1 баннер анимированный гиф.

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок494 просмотра
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Компания АТЛАНТ.  Изображение на обоих логотипах одинаковое, но разные надписи. На одном АТЛАНТ ИНВЕСТ, а на втором АТЛАНТ КРЕДИТ.  

Что касается баннера там будет анимация.

Первый слайд "Берите краткосрочные займы в Атлант Кредит. Высокий процент одобрения".

Второй слайд "Совершайте краткосрочные вклады в Атлант Инвест от 1 до 5 дней с процентной ставкой до 42%. С нами надежно и выгодно!"

Третий слайд " Совершайте обмен валют в обменнике Атлант Инвест. Высокая скорость обмена и низкая комиссия. " (изображения qiwi, Visa, Яндекс деньги и Bitcoin)

Скорее всего на логотипах и баннере должно быть изображение Атланта. Символ надежности. Готов выслушать предложения дизайнеров.

Цену предлагаете вы сами, но учтите что это проект обменника и он бюджетный. 

5 лет назад
Exploit001
Арсений 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
5 лет назад
$25
2 дня
WMZ
Хороший исполнитель. Красивый качественный дизайн работ.
Хороший заказник, всем рекомендую.
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