Сделать 2 небольших логотипа и 1 баннер анимированный гиф.

Компания АТЛАНТ. Изображение на обоих логотипах одинаковое, но разные надписи. На одном АТЛАНТ ИНВЕСТ, а на втором АТЛАНТ КРЕДИТ.

Что касается баннера там будет анимация.

Первый слайд "Берите краткосрочные займы в Атлант Кредит. Высокий процент одобрения".

Второй слайд "Совершайте краткосрочные вклады в Атлант Инвест от 1 до 5 дней с процентной ставкой до 42%. С нами надежно и выгодно!"

Третий слайд " Совершайте обмен валют в обменнике Атлант Инвест. Высокая скорость обмена и низкая комиссия. " (изображения qiwi, Visa, Яндекс деньги и Bitcoin)

Скорее всего на логотипах и баннере должно быть изображение Атланта. Символ надежности. Готов выслушать предложения дизайнеров.

Цену предлагаете вы сами, но учтите что это проект обменника и он бюджетный.