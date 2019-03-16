Нам нужен логотип! ТЗ прикреплено файлом.
Сделать 2 небольших логотипа и 1 баннер анимированный гиф.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания АТЛАНТ. Изображение на обоих логотипах одинаковое, но разные надписи. На одном АТЛАНТ ИНВЕСТ, а на втором АТЛАНТ КРЕДИТ.
Что касается баннера там будет анимация.
Первый слайд "Берите краткосрочные займы в Атлант Кредит. Высокий процент одобрения".
Второй слайд "Совершайте краткосрочные вклады в Атлант Инвест от 1 до 5 дней с процентной ставкой до 42%. С нами надежно и выгодно!"
Третий слайд " Совершайте обмен валют в обменнике Атлант Инвест. Высокая скорость обмена и низкая комиссия. " (изображения qiwi, Visa, Яндекс деньги и Bitcoin)
Скорее всего на логотипах и баннере должно быть изображение Атланта. Символ надежности. Готов выслушать предложения дизайнеров.
Цену предлагаете вы сами, но учтите что это проект обменника и он бюджетный.
- Похожие заказы
- $80Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Нужно нарисовать логотип для компании ГрантТорг, оплата ЯД по факту выполнения работы, в заявках прошу указывать сроки и цены. Во вложении прикрепил то что хотим, только написать наше название и в кружок что нибудь вставить ...Завершен5 лет назад
Требуется разработка эскиза логотипа магазина Школьный https://skolaru.ru/Завершен5 лет назад
Разработка Логотипа Бюджет 2000 рублей от вас работы спасибо! мужик на троне сидит держит круг и олицитворяет букву i Название лого IT-Tron в приложение дизайн что разабатываетсяЛоготипы и Знаки22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходим логотип похожий на этот. Пишите Вашу ценуЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $7
Имеется рисунок логотипа. Необходимо сделать его в векторе.Завершен5 лет назад
здравствуйте. уже к вам обращалась,сейчас окончательно утверждаем идею. можно ли сделать арт лица ребенка этого ? у меня идея сделать арт как у вас в портфолио( очень крутые работы- по типу как "девочка в куколку" ...Завершен5 лет назад
Концепция на фотках, название CitySharm (должен быть вариант с и без названия) - город красоты (логотип про салоны красоты) Я бы девушку немного повеселее сделал. Формат png большого формата, что б градиент логотипа менялся криворуким в фотошопе, ...Завершен5 лет назад
Необходимо в логотипе отразить, как оживает человеческое тело. Легче будет тем, кто был на хорошем, спортивном массаже, после которого мышцы становятся мягче , перестают тянуть или болеть, как поднимается настроение. Как уходит скованность в движениях. Использование логотипа будет ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Нужно создать логотип для сайта, на котором будет представлен покерный хад (аналитическая программа для игроков в покер). Хотелось бы увидеть оригинальный дизайн в стиле современных инновационных технологий. Скорее строгий и стильный, ...Завершен5 лет назад