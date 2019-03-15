Редактировать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок134 просмотра
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Нужно переделать логотип исходя нашему черновому варианту (PNG-файл в дополнении). Сделать четкий контур самой овечки, размерстив симметрично полукруги, сделать ноги немного короче. В дополнении фото породы овчины с которой можно брать пример для возможных дополнений. Логотип должен бить простым для восприятия баз лишней замысловатости. Название "Furry Decor" грубо говоря устраивает, но с радостью рассмотрим ваши небольшие изменения. В конечном варианте файл нужен в векторном и PNG файлах.

5 лет назад
guest_15506823581608
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
timaamelin
Тимур 
25 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$20
1 день
Остались очень довольны новым логотипом! Все сделано на высшем уровне! Рекомендуем к сотрудничеству!
Клёвый заказчик, прислушивается к мнению дизайнера, прост в общении, мои рекомендации Удачи в бизнесе ;)
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