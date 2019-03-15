Редактировать логотип

Нам нужен логотип! ТЗ прикреплено файлом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать логотип исходя нашему черновому варианту (PNG-файл в дополнении). Сделать четкий контур самой овечки, размерстив симметрично полукруги, сделать ноги немного короче. В дополнении фото породы овчины с которой можно брать пример для возможных дополнений. Логотип должен бить простым для восприятия баз лишней замысловатости. Название "Furry Decor" грубо говоря устраивает, но с радостью рассмотрим ваши небольшие изменения. В конечном варианте файл нужен в векторном и PNG файлах.
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