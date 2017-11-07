Требуется размещение ссылоке: англоязычные сайты, блоги, форумы и тд. Форумы - только в тему беседы в виде ответа, без спама и инициирования новой темы. Комментарии на Youtube Комментарии в соц сетях ...
SMM fashion Instagram
В задачи входит: вместе с владельцем бренда продумать стратегию по стилистике Instagram.
Особенностью в Fashion индустрии является что аккаунт Инстаграмм Дизайнера бренда ведется параллельно с инстаграмом бренда. У человека должен быть опыт работы в индустрии моды или блогерами вещей.
Важно умение написания текстов которые повышают лояльность подписчиков на англ языке (желательно на русском тоже).
Умение создавать дискуссионные посты с аудиторией, но опять же без отклонения от стилистики инстаграмма.
Умение ретушировать фотографии.
Отвечать на комментарии/сообщения в стилистике страницы.
ПРИМЕРЫ БРЕНДОВ И ЛИЧНЫХ СТРАНИЦ:
Брендов:
The_attico, tetyamotya, fashionedchicstyling
Личные страницы:
Doina, edaataspinar, sameevanslife, ilievalisa.
Заявки фрилансеров
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