SMM fashion Instagram

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок301 просмотр

В задачи входит: вместе с владельцем бренда продумать стратегию по стилистике Instagram.  

Особенностью в Fashion индустрии является что аккаунт Инстаграмм Дизайнера бренда ведется параллельно с инстаграмом бренда. У человека должен быть опыт работы в индустрии моды или блогерами вещей. 

Важно умение написания текстов которые повышают лояльность подписчиков на англ языке (желательно на русском тоже). 

Умение создавать дискуссионные посты с аудиторией, но опять же без отклонения от стилистики инстаграмма.  

Умение ретушировать фотографии.  

Отвечать на комментарии/сообщения в стилистике страницы.  

ПРИМЕРЫ БРЕНДОВ И ЛИЧНЫХ СТРАНИЦ: 

Брендов: 

The_attico, tetyamotya, fashionedchicstyling 

Личные страницы: 

Doina, edaataspinar, sameevanslife, ilievalisa.

8 лет назад
Time-isMoney
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров