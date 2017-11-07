SMM fashion Instagram

В задачи входит: вместе с владельцем бренда продумать стратегию по стилистике Instagram.

Особенностью в Fashion индустрии является что аккаунт Инстаграмм Дизайнера бренда ведется параллельно с инстаграмом бренда. У человека должен быть опыт работы в индустрии моды или блогерами вещей.

Важно умение написания текстов которые повышают лояльность подписчиков на англ языке (желательно на русском тоже).

Умение создавать дискуссионные посты с аудиторией, но опять же без отклонения от стилистики инстаграмма.

Умение ретушировать фотографии.

Отвечать на комментарии/сообщения в стилистике страницы.

ПРИМЕРЫ БРЕНДОВ И ЛИЧНЫХ СТРАНИЦ:

Брендов:

The_attico, tetyamotya, fashionedchicstyling

Личные страницы:

Doina, edaataspinar, sameevanslife, ilievalisa.