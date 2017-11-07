Регистрация и постинг в Англоязычных форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок291 просмотр

Есть список англоязычных форумов (нужно среднее знание английского).

Что нужно сделать:

  • регистрация на форумах (корпоративный емайл предоставляю)
  • постинг основной темы
  • поиск определенных веток по ключевы словам (около 50)
  • постинг в найденых ветках текста, который я предоставлю
  • отчет о преведенной работе
Прошу предоставить стоимость в час.
8 лет назад
Svetov
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров