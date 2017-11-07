Крутить и вертеть группу в ВК

Приветствую!

Нужно привлечь в группу Вконакте vk.com/koala_omsk через любой способ кроме таргетировной рекламы (инвайтинг, масслайкинг, сообщения). На днях будет ещё посадочная страница (лендинг), что упростит задачу.

Нужны:

1. "Живая" аудитория, не боты и не фейки (люди под ботов)

2. География – Омск

3. ЦА – студенты (ОмГУПС или других вузов, желательно те что вокруг кофейни).

От Вас :

1. Способ привлечения, описать в вкратце как планируете делать (чтобы понимать, что это не накрутка ботами).

2. стоимость

3. сроки выполнения

4. Пример аналогичных работ

4. написать в конце своего ответа "Коала" – Обязательно! (против ботов и что прочитали)