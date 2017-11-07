Крутить и вертеть группу в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок206 просмотров

Приветствую! 

Нужно привлечь в группу Вконакте vk.com/koala_omsk через любой способ кроме таргетировной рекламы (инвайтинг, масслайкинг, сообщения). На днях будет ещё посадочная страница (лендинг), что упростит задачу. 

Нужны: 

1. "Живая" аудитория, не боты и не фейки (люди под ботов) 

2. География – Омск 

3. ЦА – студенты (ОмГУПС или других вузов, желательно те что вокруг кофейни). 

От Вас : 

1. Способ привлечения, описать в вкратце как планируете делать (чтобы понимать, что это не накрутка ботами). 

2. стоимость 

3. сроки выполнения 

4. Пример аналогичных работ 

4. написать в конце своего ответа "Коала" – Обязательно! (против ботов и что прочитали)

8 лет назад
Omi4Sem
Семён 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров