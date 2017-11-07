Таргет в вк и Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок257 просмотров

Необходимо оформить группу ВК и Инстаграмм и нагнать туда Лидов при помощи таргета.

Специализация группы: спорт и фитнес

8 лет назад
YanaL777
Яна 
41 год
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров