YanaL777

Яна Лорнэли YanaL777

 
40 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать сайт

    Здравствуйте! Нужно сделать сайт , с возможностью редактирования. Сайт женских рюкзаков и сумок. лучше даже сделать как небольшой интернет-магазин Пример сайта [url=http://colibri-bags.ru/]http://colibri-bags.ru/ [/url]по каждому рюкзаку : полное описание, характеристики, фото и цена

    Интернет-магазины36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать сайт

    Доброго времени суток! У нас уже есть сайт www.fitness-turs.ru  Он сделан как лендинг (но сделан не очень качественно).На какой платформе его делали трудный вопрос, тк связь с программистом утеряна Теперь нам нужен многостраничник. Адаптивный . Всего нужно 6 ...

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать листовку для фитнес-проекта

    Формат листовки: евро, а5, а6 (на ваше усмотрение) Двусторонняя Написать текст , отобразить боли клиента и конечно же цепляющее фото (можно использовать наши , можно из интернета) фото До и после например. Или фото двух спортивных девчонок

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Визитки

    Разработать и отрисовать в программе 3 визитки 2 для фитнес-индустрии 1 для тендерного отдела Подойти к проекту с интересом и душой

    Дизайн продукции27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Визитка для фитнес-туров

    МЫ занимаемся организацией фитнес-туров с тренингами для женщин ЦА женщины от 25 до 50 лет , со средним и высоким уровнем дохода, которые могут сорваться в необычное путешествие.  Визитка должна быть: яркая лаконичная со слоганом (Разожги свой огонь) Контакты

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    Сайт нарисован в фотошопе. нужно его сверстать и залить на платформу  макет сайта [url=https://drive.google.com/file/d/1dXouuWlVfbfcq8RoiAMZNrKiRknWYE-j/view]https://drive.google.com/file/d/1dXouuWlVfbfcq8RoiAMZNrKiRknWYE-j/view[/url]

    Верстка сайтаPhotoshop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Комплексное продвижение сайта

    Здравствуйте! Нам для готового сайта необходимо выполнить оптимизацию и комплексное продвижение в поисковиках, вывод в ТОП по фразам «фитнес-тур» , «йога-тур» , «тур на Бали» и тд. Сам сайт fitness-turs.ru

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн листовки для фитнес-тура

    Доброго дня! Необходимо составить и отрисовать листовку для фитнес-тура. подойти к этому вопросу творчески. фитнес-тур только для женщин. вся изюминка этого тура, в том, что девушки будут амазонками. Будут различные женские практики, йога, фитнес, танцы у костра.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Лендинг для фитнеса

    Сделать красивый и простой лендинг под заявки от людей на тренировки и программы питания.  Ничего мудреного. Только красота и стиль

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать листовку для фитнес-проекта
Все супер! был рад сотрудничеству.
Работаем с разными дизайнерами , уже видели многое. Но здесь прям править ничего не пришлось! Это сэкономило и время наше, и от лишних головняков избавило. От души спасибо!
Ответный отзыв
salamandra10
Владимир 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта
Рад был работать с вами, отличный заказчик всем рекомендую, интересный проект, оплата вовремя, проблем никаких не было, все правки адекватные.
Сайт выполнен в точности, как и в макете! Правки вносились быстро и точно. Сроки соблюдены. Спасибо за ваш профессионализм !
Ответный отзыв
Andrevv97
Андрей 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн листовки для фитнес-тура
Хороший заказчик! отвечает на все вопросы подробно, находится на связи постоянно. Можно работать без предоплаты, рекомендую.
Я была очень удивлена оперативностью. Мгновенные правки были даже в утренние и вечерние часы! Очень приятно было работать с вами !!! Вот бы всегда такие исполнители попадались !
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Al_y_sa
Марина 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Лендинг для фитнеса
Очень благодарна за сотрудничество, заказчик всегда на связи и готов к диалогу. Рекомендую к сотрудничеству!
Марина сделала отличный и продуманный дизайн. Видно , что человек подошёл с чувством и толком к задаче. Единственное не до поняли друг друга в плане полностью создания сайта , а получили дизайн . Теперь будем искать верстальщика) но дизайн отличный !!! Спасибо
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Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
день назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Составить рекламный текст для листовки и для сайта
Всё отлично. Спасибо!
Елена быстро и оперативно сделала текст! Учла все пожелания и внесла корректировки . Все четко! Спасибо
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