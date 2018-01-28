Доброго времени суток! У нас уже есть сайт www.fitness-turs.ru Он сделан как лендинг (но сделан не очень качественно).На какой платформе его делали трудный вопрос, тк связь с программистом утеряна Теперь нам нужен многостраничник. Адаптивный . Всего нужно 6 ...