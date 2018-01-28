Здравствуйте! Нужно сделать сайт , с возможностью редактирования. Сайт женских рюкзаков и сумок. лучше даже сделать как небольшой интернет-магазин Пример сайта [url=http://colibri-bags.ru/]http://colibri-bags.ru/ [/url]по каждому рюкзаку : полное описание, характеристики, фото и цена
- Интернет-магазины36 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток! У нас уже есть сайт www.fitness-turs.ru Он сделан как лендинг (но сделан не очень качественно).На какой платформе его делали трудный вопрос, тк связь с программистом утеряна Теперь нам нужен многостраничник. Адаптивный . Всего нужно 6 ...HTML-верстка34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Формат листовки: евро, а5, а6 (на ваше усмотрение) Двусторонняя Написать текст , отобразить боли клиента и конечно же цепляющее фото (можно использовать наши , можно из интернета) фото До и после например. Или фото двух спортивных девчонокФирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработать и отрисовать в программе 3 визитки 2 для фитнес-индустрии 1 для тендерного отдела Подойти к проекту с интересом и душойДизайн продукции27 заявокЗакрыт6 лет назад
МЫ занимаемся организацией фитнес-туров с тренингами для женщин ЦА женщины от 25 до 50 лет , со средним и высоким уровнем дохода, которые могут сорваться в необычное путешествие. Визитка должна быть: яркая лаконичная со слоганом (Разожги свой огонь) КонтактыДизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт нарисован в фотошопе. нужно его сверстать и залить на платформу макет сайта [url=https://drive.google.com/file/d/1dXouuWlVfbfcq8RoiAMZNrKiRknWYE-j/view]https://drive.google.com/file/d/1dXouuWlVfbfcq8RoiAMZNrKiRknWYE-j/view[/url]HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Нам для готового сайта необходимо выполнить оптимизацию и комплексное продвижение в поисковиках, вывод в ТОП по фразам «фитнес-тур» , «йога-тур» , «тур на Бали» и тд. Сам сайт fitness-turs.ruПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! Необходимо составить и отрисовать листовку для фитнес-тура. подойти к этому вопросу творчески. фитнес-тур только для женщин. вся изюминка этого тура, в том, что девушки будут амазонками. Будут различные женские практики, йога, фитнес, танцы у костра.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо составить текст и вкусную начинку для нашей листовки и сайте по фитнес-туруПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для спортивной секции: подбор ЦА размещение конкурсов, гивов Таргет Оформить группу в одном стилеСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Сделать красивый и простой лендинг под заявки от людей на тренировки и программы питания. Ничего мудреного. Только красота и стильДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо оформить группу ВК и Инстаграмм и нагнать туда Лидов при помощи таргета. Специализация группы: спорт и фитнесСоциальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Для фитнес студии необходимо сделать листовку и абонемент для печати в едином стилеДизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Работа с аккаунтом в инсте.Анализ ЦАСоздание стиля для публикацийРазработка уникального контентаПривлечение новых подписчиковПроведение конкурсов и гивэвейСоциальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо отрисовать и добавить пару элементов в логотипеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад