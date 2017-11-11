Требуется разработка контент-плана для страницы медцентра в facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки136 просмотров

Требуется разработка контент-плана (основные разделы) и темы для 20 постов для страницы медицинского центра в facebook.

Обязательно с опытом работы в данной тематике.

Присылайте ссылки на каналы центров, продвижением которых занимались.

8 лет назад
Frqncneska1977
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров