500 подписчиков в паблик ВК

Есть список англоязычных форумов (нужно среднее знание английского). Что нужно сделать: регистрация на форумах (корпоративный емайл предоставляю)постинг основной темыпоиск определенных веток по ключевы словам (около 50)постинг в найденых ветках текста, который я предоставлюотчет о ...