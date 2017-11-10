500 подписчиков в паблик ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок244 просмотра

Нужно 500 подписчиков в группу в контакте, можно ботов, но без собак. Оплата по факту на яндекс.

8 лет назад
annayar0605
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров