Нужно оформить канал на youtube.com

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки209 просмотров

Вот, что есть сейчас:

https://www.youtube.com/channel/UCn99wjJrgW9ATaOYDMCkjRQ 

нужно оформить главную страницы, проверить все настройки, связать ссылкой с сайтом и т.д.

8 лет назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$40
2 дня
Всё сделано в срок и в полном объёме. Дополнительно Василий предоставил рекомендации для дальнейшего правильного ведения канала на Ютюбе. Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад