Текстовое описание графической схемы бизнес-процесса

Разыскиваем человека который активно увлекается экстримальным спортом и в целом ведет активный образ жизни. Интересующие категории: СноубордингГорные лыжиСерфингТрекингВосхожденияАльпинизмСкалолазаньеДайвингМы видим вашу работу в том, что бы совместно с редактором (он у нас уже есть) придумать интересную ...