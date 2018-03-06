Здравствуйте! Мы работаем с информационными сайтами и создаем полные, интересные и подробные материалы на различные темы. Нужен помощник в составлении 200 ТЗ. Никаких специальных знаний не нужно. Работа не ...
Нужен текст для сайта каталога
Нужен текст: О Компании, Сотрудничество, Электролаборатория, Связь (весь перечень монтажных работ по связи) а также 25 текстов на тему кабельно проводниковая продукция, перечень кабеля вышлю исполнителю. Текст уникальный проверка на advego по всем параметрам : водность не более 57% Заспамленность не более 50% Академ тошнота не более 4,5% классическая не более 3,5 .
Текст про кабель- описание и его применение. 2000-2500 знаков без пробелов.
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