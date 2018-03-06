Нужен текст для сайта каталога

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Завершен9 заявок240 просмотров

Нужен текст: О Компании, Сотрудничество, Электролаборатория, Связь (весь перечень монтажных работ по связи) а также 25 текстов на тему кабельно проводниковая продукция, перечень кабеля вышлю исполнителю. Текст уникальный проверка на advego по всем параметрам : водность не более 57% Заспамленность не более 50% Академ тошнота не более 4,5% классическая не более 3,5 .

Текст про кабель- описание и его применение. 2000-2500 знаков без пробелов.

7 лет назад
KirillPM
Кирилл 
42 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$250
30 дней
Александр, спасибо за помощь в реализации нашего запроса. Все было выполнено на высшем уровне, тексты не придраться, сроки выполненны, будем сотрудничать ещё . Рекомендую исполнителя.
Очень доволен сотрудничеством с Кириллом. Никаких вопросов относительно задания, проверки работы и оплаты не возникло. Рекомендую Кирилла, как ответственного и вежливого в общении заказчика. С удовольствием буду работать и над другими его проектами.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
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