Нужен текст для сайта каталога

Нужен текст: О Компании, Сотрудничество, Электролаборатория, Связь (весь перечень монтажных работ по связи) а также 25 текстов на тему кабельно проводниковая продукция, перечень кабеля вышлю исполнителю. Текст уникальный проверка на advego по всем параметрам : водность не более 57% Заспамленность не более 50% Академ тошнота не более 4,5% классическая не более 3,5 .

Текст про кабель- описание и его применение. 2000-2500 знаков без пробелов.